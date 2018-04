Combat Balla – Modou Lo : Aziz Ndiaye met fin au débat

GALSEN221 – La revanche entre Modou Lo et Balla Gaye 2 est sur toutes les lèvres depuis la victoire de ce dernier face à Gris-Bordeaux. Alors que les promoteurs s’activaient afin de mettre sur pieds le choc et que les rumeurs allaient bon train, Aziz Ndiaye vient de mettre un terme au débat. Joint au téléphone par Leewtoo, l’ancien promoteur et proche du Lion de Guédiawaye a balayé d’un revers de la main l’hypothèse d’une confrontation entre le Roc des Parcelles Assainies et le fils de Double Less.

« Balla Gaye n’est pas dans les dispositions de lutter avec n’importe qui. D’ici Juillet, il ne reste que 3 mois, un bon champion ne doit pas se préparer comme ça. Nous n’allons pas prendre le risque de mettre au front Balla Gaye. Il a une belle carrière à gérer. Nous attendons la saison prochaine pour le confronter à un adversaire à sa portée », a fait savoir Aziz Ndiaye.

Une bien triste nouvelle pour les amateurs de lutte et les fans des deux champions qui étaient impatients de les voir en découdre lors d’un combat synonyme de clarification. En effet, lors de leur premier combat, Balla Gaye 2 avait terrassé Modou Lo lors d’un combat dont les férus de lutte rêvent de voir un nouvel acte.

Galsen221.com