Combat Balla – Modou Lo : Luc Nicolaï se signale

GALSEN221 – Les amateurs et acteurs du monde de la lutte attendent avec impatience l’officialisation du combat entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Plusieurs promoteurs sont sur le coup et jouent des coups afin de décrocher le précieux sésame. Dans cette liste de candidats figure le nom de Luc Nicolaï qui a pendant longtemps fait office de référence chez les promoteurs. Ainsi, à en croire le natif de Mbour, c’est lui qui va monter l’affiche qui opposera pour la seconde fois le « Lion » de Guédiawaye au « Roc » des Parcelles Assainies. Loin d’être le champion de la parlotte, Luc Nicolaï semble sûr de lui. Une chose est certaine, les choses devraient se décanter dans les jours qui viennent et nous ne devrons pas tarder à mettre un visage sur le promoteur qui décrochera l’un des combats les plus attendus de la décennie.

