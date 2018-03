Combat contre Balla Gaye 2 : Tapha Guèye lève un coin du voile sur la stratégie de Gris-Bordeaux

GALSEN221 – Gris-Bordeaux est un bagarreur et tout le monde l’attend dans ce registre. Toutefois, de manière volontaire ou pas, Moustapha Guèye a, semble-t-il, levé un coin du voile sur la stratégie qu’adoptera le Tigre de Fass, ce samedi 31 mars au stade Léopold Sédar Senghor, face à Balla Gaye 2. Lors du dernier « épisode » de leur guerre verbale, Gris s’est vu corriger par Tapha Guèye alors qu’il promettait une pluie de coups à son adversaire. Un brin significatif lorsqu’on sait que l’ancien lutteur joue un rôle important dans la préparation de son poulain.

« Non, non, je t’en supplie, il ne faut pas le frapper, montre lui comment lutter. Balla est plus à l’aise dans la lutte, donc il faut le trouver sur son propre terrain et montrer à tout le monde que tu as des qualités. Les gens parlent beaucoup de la boxe. On dit que Gris bordeaux n’est bon que lorsqu’il s’agit de mettre des coups. C’est le moment de prouver à Balla qu’il est plus technique que lui », a ainsi lâché Moustapha Guèye.

