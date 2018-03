Combat contre Gris-Bordeaux : Guédiawaye mobilise une somme considérable pour Balla Gaye 2

GALSEN221 – Guédiawaye ne compte rien laisser au hasard pour donner un coup de pouce à celui qui représente si dignement la localité et qui espère ramener une nouvelle fois le titre de roi des arènes dans le futur. Pour se faire, le « Lion » devra se relancer et cela passe par une victoire face à Gris-Bordeaux le 31 mars prochain. Pour apporter son soutien au fils de Double Less, Guédiawaye a mis sur la table pas moins de 30 millions. Après Aliou Sall et ses 10 millions de Fcfa, Aziz Ndiaye a participé à hauteur de 5 millions de nos francs. Le reste de la somme ayant été mobilisé par les populations. Une preuve nouvelle que Guédiawaye est à fond derrière son champion.

