Combat contre Modou Lo : Balla Gaye 2 investit des millions pour un voyage à Paris

GALSEN221 – Balla Gaye 2 ne compte rien laisser au hasard dans le cadre de son combat face à Modou Lo la saison prochaine. En effet, c’est une forte somme que le Lion de Guédiawaye va débourser afin de se préparer en France, comme l’a fait savoir Aziz Ndiaye, qui se trouve d’ailleurs actuellement à Paris, dans les colonnes de L’Observateur.

« Balla Gaye 2 fera 150 jours à l’Insep où il sera logé et nourri. Il sera suivi par quatre entraîneurs professionnels : un pour la boxe, un pour la lutte gréco-romaine, un pour la préparation physique et un autre pour la musculation. On veut voir un autre Balla Gaye, prêt physiquement », a renseigné le nouveau manager du fils de Double Less qui précise que ce stage à l’Insep de Paris coûtera au minimum la somme de 32 millions de francs Cfa.

Galsen221.com