Combat contre Tapha Tine le 28 Juillet: Modou Lô dit NIET

Les choses se compliquent de plus en plus entre Modou Lô et le promoteur Pape Thialis Faye. En effet, chaque partie campe sur sa position et refuse de faire des concessions pour dénouer cette crise à l’amiable. Modou Lô et son staff refusent de croiser Tapha Tine, le 28 juillet prochain pour honorer leur contrat avec Leewtoo Productions.

Le promoteur Pape Thialis Faye persiste et signe qu’il va organiser l’affiche Tapha Tine / Modou Lô avant la fin de la saison conformément à un accord financier de 85 millions qui le lie à ce lutteur. Une rencontre est prévue très prochainement pour tenter de trouver une issue heureuse à ce bras de fer.

Sunu Lamb