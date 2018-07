Combat entre Bombardier et Eumeu Sène : la sœur de Gris-Bordeaux a choisi son camp

Ce n’est plus un secret pour personne. L’amitié entre Gris Bordeaux et Eumeu Sene est connue de tous. Les deux ex adversaires qui ont livré l’un des combats les plus intenses et aboutis de l’histoire de la lutte avec frappe sont devenus aujourd’hui de très grands amis partageant d’ailleurs le même quartier à Mbao.

À 24heures du choc qui doit opposer le lutteur de Pikine à Bombardier, la petite soeur de Gris Bordeaux a posté une publication pour manifester tout son soutien à l’endroit du leader de Tyshinger.

Senego