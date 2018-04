Combat Modou Lo – Balla : Birame Gningue ouvre la porte à Gaston Mbengue en direct

GALSEN221 – Les sénégalais ont été témoins hier, en direct sur le plateau de l’émission “Jongante”, d’un appel du pied de la part de Birame Gningue qui a ouvert la porte à Gaston Mbengue afin qu’il organise le combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lo.

Birame Gningue, qui n’est autre que le mentor du Roc des Parcelles Assainies, s’est dit prêt à signer un contrat en faveur de Gaston Mbengue qui a déjà trouvé un terrain d’entente avec Balla Gaye 2.

Alors donc que la polémique fait rage sur un contrat signé par le camp de Modou Lo en faveur de Leewtoo Productions, la confrontation revanche entre ce dernier et le “Lion” de Guédiawaye semble plus que jamais penchée en faveur de Gaston Mbengue qui signe par la même occasion son grand retour dans l’arène après plusieurs années d’absence et une retraite annoncée.

