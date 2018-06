Conférence de presse d’avant match – Aliou Cissé : « Sadio Mané est unique »

GALSEN221 – Aliou Cissé était ce lundi en conférence de presse d’avant-match, alors que le Sénégal fera son entrée en lice à la Coupe du monde demain, mardi, face à la Pologne. Interrogé sur l’importance de Sadio Mané, le boss de la Tanière s’est montré élogieux envers le fer de lance des « Lions » au cours d’une déclaration par Galsen221.

« Sadio Mané est un joueur unique qui n’a absolument rien à avoir avec tout ce qu’on a connu dans l’histoire du football sénégalais, même si on a connu de très grands joueurs. Il a un style qui lui est propre. Il aurait pu changer et se prendre pour un autre avec tout ce qui lui est arrivé ces 3 dernières années, mais il est toujours aussi humble. Sa mentalité et sa façon de voir n’ont pas changé. Il devrait nous apporter ce plus qu’on attend de lui », a déclaré le sélectionneur national relayé par Galsen221.

Galsen221.com