Sénégal – Corée du Sud : plusieurs questions pour un match pas si amical

Le Sénégal affronte la Corée du Sud ce lundi (13 h 30 Gmt) à Salzbourg, en Autriche. La rencontre se joue à huis clos à la demande des entraîneurs des deux équipes. Le Mondial est proche, il faut mettre les stratégies à l’abri des regards indiscrets.

C’est le cinquième match des Lions depuis la qualification, le troisième après la publication de la liste des 23. Le dernier avant leur première sortie en Coupe du monde, le 19 juin contre la Pologne (groupe H).

Même si à travers la Corée du Sud, a priori, il cherche à se rapprocher du profil du Japon, un des adversaires de poule de son équipe, Aliou Cissé va profiter de cette rencontre pour asseoir ses certitudes, essayer d’avoir des réponses à quelques questions qui, sans doute, le taraudent à l’approhe des choses sérieuses.

En voici quelques-unes :

Qui sera n°1 dans les buts ?

Abdoulaye Diallo ou Khadim Ndiaye ? Les deux se relaient dans les buts depuis le début de la préparation post-publication de la liste des 23. Contre le Luxembourg (0-0), le second a gardé ses cages inviolées. Contre la Croatie (1-2), le premier a pris deux buts, mais il a été flamboyant sur sa ligne.

Avec ou sans Kara ?

Entré dans les dernières minutes du match contre la Croatie (défaite du Sénégal, 2-1), Kara Mbodji semble remis de ses soucis au genou qui avaient chahuté sa fin de saison avec Anderlecht et jeté le doute sur sa participation au Mondial. Mais ce bout de match parait insuffisant pour montrer qu’il a recouvré le bon rythme. Le match contre la Corée permettra peut-être de savoir s’il a les jambes pour faire la paire avec Koulibaly dès le match contre la Pologne, dans huit jours.

Alfred ou Gana ?

Il a fait irruption dans le milieu des Lions et bousculé la hiérarchie. Avec ses deux apparitions comme titulaire, contre le Luxembourg et la Croatie (passe décisive sur le but d’Ismaïla Sarr), Alfred Ndiaye semble devenir une vraie menace pour les titulaires habituels du milieu des Lions (Gana, Kouyaté et Pape Alioune Ndiaye). Gana parait plus en danger. Il est apparu très en deçà de son niveau habituel; ce qui n’a pas échappé à l’ancien international Cheikh Sidy Bâ qui, sur le plateau de la Rts, a signalé la baisse de régime du joueur d’Everton en sélection depuis quelques matches.

Mané dans l’axe ou sur le côté ?

Pour Diomansy Kamara, Sadio Mané est plus efficace sur les côtés. C’est de là, à son avis, qu’il donne plus le tournis à ses vis-à-vis et porte en permanence le danger dans le camp adverse. Derrière l’attaquant de pointe, défend le consultant de Canal+, il perd ses repères de Liverpool. Aliou Cissé qui, contre la Croatie, avait placé le natif de Bambali derrière Diafra Sakho, aligné en 9, entendra-t-il Diomansy ?

Seneweb.com