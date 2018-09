Déclaré ruiné financièrement, El Hadji Diouf répond

La rumeur selon laquelle l’ancien Ballon d’or africain El Hadji Diouf serait ruiné financièrement circule dans la presse Sénégalaise depuis un moment. « Double ballon d’or africain : El Hadji Diouf dans une situation financière difficile », tel est le titre partagé par une grande partie de la presse sénégalaise.

Approché, l’intéressé n’a pas voulu se pencher à ce sujet. « Je n’ai pas de réponse à donner à cette information. La presse qui l’a sortie doit avoir les preuves de ce qu’elle avance », a servi le double ballon d’or africain.

Actuellement au pays et loin des terrains de foot avec sa retraite professionnelle, El Hadji Diouf continue tout de même de s’impliquer dans la vie sportive du pays et use de sa personne pour des activités publicitaires et autres.