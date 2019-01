Les supporters de Modou Lô, vivant aux Parcelles Assainies, n’ont toujours pas digéré la défaite de leur lutteur. En effet, depuis la fin du combat, les commentaires vont bon train. « Je n’ai pas dormi de la nuit. Cette défaite à été humiliante pour nous. Mais voir les parodies et autres commentaires humiliantes nous a encore plus anéantie », raconte Soulèye Pouye. Il n’empêche, ces fervents supporters sont toujours derrière leur idole et champion Modou Lô. Ils croient toujours en lui et se sont réunis en masse devant sa demeure, ce dimanche 13 janvier, juste après la défaite pour le soutenir. L’ambiance dans la maison familiale du lutteur est pire. L’on parle de trahison d’un proche qui aurait empoché de l’argent pour vendre Modou.

En effet, selon une source proche de la famille «une réunion sera tenue dans quelques jours, car beaucoup de gens qui sont dans l’entourage du lutteur seront déguerpis, ils ont reçu de l’argent de quelqu’un pour nous vendre. Et nous avons quelques noms».

Ce genre d’histoire est raconté à chaque fois qu’un grand lutteur connait une défaite. C’était le cas avec Eumeu Sène qui avait renvoyé Jordan au lendemain de sa défaite contre Modou Lô, mais aussi le cas de Yékini qui s’était séparé de son homme de confiance Mansour Sakho au lendemain de sa défaite contre Balla Gaye 2. Mais pour mieux étayer ses propos, notre source donne l’exemple de ce qui s’est passé au stade. «Balla Gaye 2 est arrivé avec une échelle comme Modou, il avait le même bonnet blanc sur la tête et le même linceul. Beaucoup de similitudes dans la préparation mystique nous ont mis la puce à l’oreille », dit-il.

Auteur: Khady FAYE – Seneweb.com