Deux sénégalais dans le classement des joueurs les plus chers au monde

Le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel, en Suisse, a dévoilé son rapport sur la valeur marchande des joueurs calculée selon divers critères tels que l’âge, le poste, la durée de contrat, les performances et le statut international. Parmi ce top 100, deux sénégalais ont été cités informe Senenews à travers ces lignes.

Il s’agit bien évidemment de la star de Liverpool Sadio Mané classé à la 69e place avec une valeur marchande de 66,3 millions € (environ 43,48 milliards Fcfa) et du roc de Naples, Kalidou Koulibaly, classé 80e avec une valeur estimée à 62 millions € (environ 40,66 milliards Fcfa).

Positionné à la 12e place, le coéquipier de Mané à Liverpool, Mohamed Salah, est le premier africain cité, et de loin, avec une valeur marchande estimée à 140,5 millions € (92,1 milliards Fcfa), suivi du milieu de terrain nigérian de Leicester, Wilfred Ndidi (5e, 77,4 millions € – 50,7 milliards Fcfa). Sadio Mané arrive en 3e place et l’attaquant de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang (72e, 64,7 millions € – 42,4 milliards Fcfa) se classe 4e en Afrique. Koulibaly clos la marche à la 5e place des africains les plus chers du football.

A noter que le classement général est dominé par le joueur du Paris Saint-Germain, Neymar avec 213 millions € ( soit 139,7 milliards Fcfa), suivi de son ex-coéquipier au Barça Lionel Messi avec 202,2 millions € (soit 132,6 milliards Fcfa) et le buteur des Spurs de Tottenham, Harry Kane, 194,7 millions € (127,7 milliards Fcfa). Le Ballon d’or Cristiano Ronaldo (Real Madrid) n’est qu’a la 49e place avec une valeur marchande de « seulement » 80,4 millions € (soit 52,7 milliards Fcfa).

