Dortmund : une somme importante pour recruter Ismaila Sarr

GALSEN221 – Dortmund veut faire d’Ismaila Sarr le nouveau Ousmane Dembélé. Et, pour se faire, la formation allemande compte y mettre le prix. En effet, selon le très sérieux Bild, les Jaune et noir préparent actuellement une offre qui ferait de l’attaquant rennais le deuxième joueur sénégalais le plus cher de l’histoire derrière Sadio Mané.

En effet, selon le média, le Borussia serait prêt à mettre la somme de 30 millions d’euros sur le jeunot de 20 ans qui vient d’être sélectionné parmi les 100 jeunes joueurs susceptibles de remporter le trophée du Golden Boy 2018.

Reste à voir si cette somme suffira à faire plier le Stade de Rennes qui pourrait empocher une très grosse somme au vu des écuries qui se positionnent pour l’ancien messin.

