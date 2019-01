Le père de Balla Gaye 2, Double Less est aux anges. Il savoure la dernière victoire de son fils sur le Roc des parcelles assainies, Modou Lo. « C’est une victoire qui m’a procuré du bonheur parce qu’il y avait beaucoup de tension autour de ce combat », a confié l’ancien lutteur au journal « Sunu Lamb ». D’après Double Less, il y avait beaucoup de bruit sur son fils et, on disait des choses sans rien maîtriser. Mais, ils ont toujours gardé le calme tout en priant pour que Dieu leur accorde la victoire. Et leurs prières ont été exaucées. Interpellé sur leur voyage au Nigéria, Double Less répond formellement : « Si c’était à refaire, on y retournera ».

S’agissant du prochain adversaire de Balla Gaye 2, Double Less souligne que son fils n’écarte personne d’autant que ce dernier n’a que la lutte. S’il y a une chose dont il est sûr c’est que : « Balla Gaye 2 sera roi des arènes de nouveau. Si c’était moi qui donnais ce titre, Balla Gaye 2 en hériterait aussitôt après sa victoire. Mais, il est sur la bonne voie ». Cependant, il demande à son fils de ne pas dormir sur ses lauriers. Qu’il accentue ses entraînements puisque, fait remarquer Double Less : « il sera très attendu par ses fans et ses détracteurs ».