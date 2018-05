Droits de retransmission Sénégal – Luxembourg : le groupe GFM sort les crocs

« Suite aux fortes pressions auxquelles a fait face, avec responsabilité et décence, le Groupe Futurs Médias, dans l’acquisition des droits de retransmission de 32 matches de la phase finale de la Coupe du monde de football 2018 en Russie à laquelle participe l’équipe nationale, notre groupe se retrouve confronté encore, à des manœuvres de la même veine, perpétrées par la même télévision concurrente qui s’active pour lui arracher les droits de retransmission en exclusivité acquis en bonne et due forme du match amical Sénégal-Luxembourg du 31 mai 2018 », écrit le porte-parole du Groupe Futurs Médias dans un communiqué.

Selon lui, « la Fédération luxembourgeoise de football a été contactée par son homologue sénégalaise, en vue de permettre à ladite télévision concurrente de diffuser le match. Mieux, la menace de l’annulation pure et simple du match a été brandie. Pour notre part, nous osons croire que le Sénégal n’ira pas jusqu’à montrer au monde une telle image, pour les seuls beaux yeux d’une chaîne de télévision, qui ne respecte ni les principes de concurrence saine ni le sacro-saint principe de l’exclusivité ».

A toutes fins utiles, le Groupe Futurs Médias informe que le 10 mai 2018, un accord a été trouvé avec l’agent mandaté par la Fédération luxembourgeoise de football, pour une diffusion exclusive du match sur sa chaîne Tfm.

« Le Groupe de presse privé que nous sommes, qui a consenti des investissements importants ces dernières années et en particulier ces dix derniers mois, qui supporte de plus, des charges à faire envier ses pairs en Afrique, ne tolérera pas plus longtemps ces attitudes cavalières et inacceptables ». Et « qu’il y a des pratiques qui ne peuvent exister dans une République qui se respecte ».

« GFM est patient, tolérant, correct, mais il ne faut pas exagérer. N’allons pas mettre de l’huile sur le feu », avertit le porte-parole du Groupe Futurs Médias.

iGfm