Élimination des “Lions”: Idrissa Gana Guèye adresse un message aux Sénégalais malgré les critiques

GALSEN221 – Idrissa Gana Guèye, malgré un premier match limite, est l’un des sénégalais à s’être le plus illustré à la coupe du monde en Russie. Toutefois, accusé d’être fautif sur le but de Mina qui a marqué l’élimination des “Lions” à la fin du match face à la Colombie, le milieu de terrain n’en veut pas à ses détracteurs et il l’a fait savoir à travers un message sur son compte Instagram. “Ce fut un honneur et un privilège pour moi de pouvoir représenter mon pays le Sénégal, durant cette coupe du monde. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour vos messages et vos prières. Dieureungéne dieuf”, a-t-il commenté pour remercier les supporteurs. Une réaction de grande classe à l’image des autres joueurs de l’équipe qui ont également été la cible de critiques.

Galsen221.com