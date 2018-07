Élimination des “Lions”: Kalidou Koulibaly et Khadim Ndiaye se prononcent

GALSEN221 – Les joueurs sénégalais ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux après l’élimination des “Lions” en Coupe du monde. Très critiqué, Khadim Ndiaye a réagi sur Instagram, de même que Kalidou Koulibaly qui regarde déjà de l’avant.

“On a tout donné pour ce maillot et pour vous les supporters toujours derrière nous. Notre déception est grande. Merci pour vos encouragements, les critiques font aussi avancer”, a écrit le portier de l’équipe nationale.

Le défenseur de Naples, lui, s’est voulu plus long dans le discours : “Aujourd’hui, nous rentrons vers notre tendre pays le Sénégal. Notre mission s’est arrêtée brusquement en phase de poule ! Nous aurions aimé porter les couleurs du pays plus loin dans cette compétition, car le Sénégal le mérite ! Malheureusement, le fair-play en a décidé ainsi», a écrit Kalidou Koulibaly sur son compte Instagram. «Nous avons réalisé un rêve de gosse, être à la place de nos aînés de 2002. C’est avec quelques regrets que nous quittons la Russie. Cependant, je suis fier de mon pays, fier de représenter la Teranga, fier de faire partie de cette génération 2018, fier de participer à l’histoire du football sénégalais. Nous sortons grandis de cette expérience, conscients et convaincus que nous sommes capables de faire de grandes choses pour ce pays”.

