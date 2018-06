Elimination du Sénégal et des autres pays Africains : Drogba réagit

GALSEN221 – Les réactions ont été nombreuses après l’élimination du dernier espoir africain de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Russie. Alors que le Nigéria et le Sénégal sont passés tout près de sortir de leurs groupes respectifs, Didier Drogba a livré sur la BBC son analyse de la situation qui n’honore pas le continent africain sur la scène mondiale.

« L’Afrique va réussir un jour mais nous devons réfléchir à nouveau à la manière dont nous abordons ces grandes compétitions. C’est un grand pas en arrière. Je pense aussi que c’est une chance pour toutes les équipes africaines et pour la Confédération Africaine de reconsidérer la stratégie et la manière d’aller vers l’avant. Que voulons-nous faire lors de la prochaine Coupe du Monde ? Nous avons le potentiel, nous avons l’argent pour développer, mais nous avons besoin de plus que cela. Nous devons avoir la cohérence et la structure des équipes européennes et des équipes sud-américaines. Nous allons réussir un jour, mais nous devons réfléchir à nouveau à la façon dont nous abordons ces grandes compétitions. »

