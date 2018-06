Elimination du Sénégal : Me Abdoulaye Wade adresse un message de remerciement aux Lions

GALSEN221 – L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade a suivi avec une grande attention le parcours de l’équipe nationale à la Coupe du monde en Russie. Après leur élimination, hier, suite à leur défaite face à la Colombie, les « Lions » ont eu droit à un message de remerciement et d’encouragement de la part du « Pape du Sopi ». Voici (ci-dessous) in extenso la publication de l’ancien chef d’Etat sur sa page Facebook.

« Mes chers lions,

Quel chemin parcouru depuis la savane dénudée dans les flancs du désert où tout manque jusqu’aux steppes de Russie !

Il vous a fallu beaucoup d’intelligence, de détermination et de courage pour arriver jusque là.

Avec tant de qualités, il ne fait pas de doute que vous ramènerez un jour prochain la coupe à la maison. Allons les lions, mes lions, toujours en avant !

-Abdoulaye Wade »

