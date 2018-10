A l’issue de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 disputée dimanche et mardi, on connaît les 4 premières sélections qui ont validé leur billet pour la phase finale sur le terrain. Il s’agit de Madagascar, de la Tunisie, de l’Egypte et du Sénégal qui rejoignent le Cameroun, pays-hôte. A l’instar de la Guinée, de l’Algérie ou du Mali, d’autres ont en revanche manqué le coche et devront patienter au moins jusqu’au mois prochain avec la 5e journée au programme les 16, 17 et 18 novembre. Voici tous les résultats de la journée.

Groupe A

Madagascar 1–0 Guinée équatoriale

Soudan 0–1 Sénégal

Groupe B

Comores 2–2 Maroc

Malawi 0–0 Cameroun

Groupe C

Burundi 1–1 Mali

Soudan du Sud 0–1 Gabon

Groupe D

Bénin 1–0 Algérie

Gambie 0–1 Togo

Groupe E

Seychelles 0–0 Afrique du Sud

Libye 2–3 Nigeria

Groupe F

Kenya 3–0 Ethiopie

Ghana – Sierra Leone : match annulé

Groupe G

Zimbabwe 1–1 RD Congo

Liberia 2–1 Congo

Groupe H

Rwanda 1–1 Guinée

Centrafrique 0–0 Côte d’Ivoire

Groupe I

Mauritanie 1–0 Angola

Botswana 0–0 Burkina Faso

Groupe J

Swaziland 0–2 Egypte

Niger 1–2 Tunisie

Groupe K

Guinée-Bissau 2–1 Zambie

Namibie 1–0 Mozambique

Groupe L

Tanzanie 2–0 Cap-Vert

Lesotho 0–2 Ouganda

