Il a battu Modou Lo pour la deuxième fois dimanche dernier. Balla Gaye 2 a donc confirmé sa suprématie sur le rock des Parcelles Assainies. Dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, le lion de Guédiawaye a décortiqué le combat. Il a aussi encouragé son adversaire qui, selon lui, est un grand champion. Balla a parlé de sa préparation et de ses futurs adversaires.

Qu’est cela fait de battre encore Modou Lô ?

Balla Gaye 2 : Avant tout, je rends grâce à Dieu. C’est lui qui donne et qui retire. Il m’a donné la victoire, je ne peux pas m’en réjouir. C’est un succès comme tous les autres. Que ce soit 1 ou 2 zéro, c’est une victoire. Moi, j’ai tout entendu dans ce combat. Et si j’étais un lutteur fini, je crois que je ne serais pas là aujourd’hui. Je ne suis pas arrivé à ce stade. Mieux, je suis au milieu de ma carrière. Il me reste du chemin à faire. Et je rends grâce à Dieu et mention spécial a mon staff et mon écurie. Que les gens ne soient pas amnésiques. Qu’ils n’oublient tout le bien que j’ai réalisé dans l’arène. Ce que j’ai moi fais dans la lutte, il y en a très peu qui l’ont fait. Il faut savoir aussi il y aura toujours des hauts et des bas dans la carrière d’un lutteur.

Pourquoi avoir choisi l’Insep pour votre préparation ?

Au sortir de mon combat contre Gris Bordeaux, on m’a traité de tout. Certains disaient même que je ne peux battre un lutteur, d’autre parlent de fin de carrière. Raison pour laquelle, Aziz Ndiaye après une discussion franche m’a conseillé d’aller travailler à Paris. Au lieu de trois mois, je devais faire six mois à l’Insep, mais à cause d’un agenda chargé on du changer le programme. Cela m’a permis d’être au top grâce à mon sérieux, ma concentration et surtout ma détermination. Et le résultat est là.

Vous aviez toujours répété que vous allez le corriger et le battre. D’ou puisez-vous cette confiance ?

Seulement dans le travail. Je le dis et je le répète au Sénégal les gens oublient très vite. Cela m’a fait rire de voir certaines personnes émettre des doutes sur mes qualités de bagarreur. Cela prouve qu’ils ont déjà oublié ce que j’ai réalisé dans l’arène. Et un guerrier ne doit pas l’accepter. Cela a été une source de motivation pour moi. Dieu a fait que je sais lutter et je sais me bagarrer. La preuve, j’ai croisé les lutteurs les plus coriaces dans la boxe dans l’arène, mais j’ai toujours réussi à les corriger avant de les battre. Maintenant, je pense que le débat est clos sur ce sujet.

C’est comme si vous vouliez faire à Modou Lô sa fête….

J’avais pris la ferme intention de me bagarrer contre lui.

Vous aviez une dent contre lui ?

Non, du tout. Comme les gens avaient émis des réserves sur mes qualités de puncheurs, je voulais démontrer à mon adversaire que je suis plus fort que lui sur ce plan. C’est tout.

Est ce que la sortie de Yekini en faveur de votre adversaire a été une motivation supplémentaire ?

Comme vous le dites. Je dirais oui ! Il faut que les gens sachent que ce n’est que du sport. Chacun est libre de supporter qui il veut. Cela ne doit pas poser problème. Aussi, le fair-play doit primer au Sénégal. Il est temps qu’on l’accepte. Que ce soit Tyson, Yekini ou Gris bordeaux, mais chacun est libre de supporter le lutteur de son choix. Tapha Gueye est une référence. Il fait partie des personnes qui nous ont influencé à aimer ce sport. Et je trouve normal qu’il m’épaule dans la preparation. C’est mon père qui lui a enseigné la lutte. Un grand champion est sorti pour prendre position, les gens n’ont rien dit. Mais c’est comme Balla Gaye 2, il y a toujours une polémique.