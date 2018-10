Le défenseur sénégalais de Korona Kielce (Pologne), Pape Djibril Diaw, appelé en sélection pour pallier le forfait de Salif Sané et de Kalibou Koulibaly, retrouve la Tanière avec l’ambition de dépasser la grande déception qu’il avait vécue avec les moins de 23 ans du Sénégal lors de la CAN de la catégorie en 2015.

Pape Djibril Diaw avait très mal vécu la défaite du Sénégal en décembre 2015 à Dakar, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations et à l’issue du match de classement ensuite.

“Moi en tout cas, je n’arrive ni à comprendre ni à assimiler ce qui vient de nous arriver et je n’aurais pas cru un seul instant que cette compétition aller se terminer de la sorte pour nous”, avait dit le défenseur central à l’APS.

Moins de trois ans après cette déception sportive, l’ancien joueur du Port autonome de Dakar (PAD) retrouve la Tanière et son ambiance, lui qui figurait sur la liste des réservistes pour les prochains matchs du Sénégal contre Le Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Aliou Cissé a fait appel à lui pour pallier les forfaits de Kalidou Koulibaly et Salif Sané, le natif de Derkhlé – un quartier de Dakar – étant l’un des rares à pouvoir jouer dans l’axe de la défense avec Cheikhou Kouyaté, Pape Abdou Cissé et Ibrahima Mbaye.

Sa convocation pour la première fois par le technicien sénégalais sonne comme une récompense pour un joueur qui a fait ses preuves après plus de deux ans de présence dans le championnat polonais.

Défenseur athlétique, Pape Djibril Diaw a réussi à se faire un nom dans l’élite polonaise. Il avait du coup tapé dans l’œil de plusieurs agents en quête de la perle rare durant le mercato hivernal.

Plusieurs sites spécialisés avaient par exemple annoncé le défenseur sénégalais dans des clubs russes.

Au Sénégal déjà, avant d’atterrir en Pologne, Pape Djibril Diaw comptait parmi les rares joueurs du Port autonome de Dakar à s’être illustrés durant l’année de descente de ce club en Ligue 2 sénégalaise.

Après avoir été repéré par l’ASV Geel (D2 Belge) en 2014, lors d’un match de championnat du Sénégal, Pape Djibril Diaw signe un contrat d’un an par l’intermédiaire de l’ancien international Ibrahima Iyane Thiam.

Après 6 mois passés en Belgique et seulement 3 matchs joués (aucune titularisation) il est recruté par le Korona Kielce (Division 1 polonaise).

Diaw avait entre-temps remporté le trophée des Jeux africains au Congo en 2015.

En sélection première, il va retrouver ses anciens partenaires chez les moins de 23 ans, Adama Mbengue, Sidy Sarr et Ismaïla Sarr.

aps