Equipe nationale – Absence de Krépin Diatta : Aliou Cissé s’explique

Le coach Aliou Cissé, en conférence de presse ce vendredi pour dévoiler la liste des joueurs devant prendre part à la rencontre contre les Barea (Zébus de Madagascar), est également revenu sur la non sélection du jeune Krépin Diatta. Le coach du Sénégal juge que le jeune du Fc Club Bruges n’est pas encore « prêt pour une aventure internationale » même s’il reconnait son talent.

« Krépin Diatta est un joueur qu’on suit depuis un bon bout de temps. Il fait partie des jeunes qui progressent et qui tapent à la porte de l’équipe nationale » a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse ce vendredi.

Et le sélectionneur de justifier : « Mais il s’agit de l’équipe A du Sénégal, on peut être un très bon joueur en club ou dans les sélections de jeunes mais ne pas avoir le niveau international. Il faut laisser ces jeunes progresser et on les suit »

Ce choix du coach sénégalais a surpris plus d’un en raison des performances et l’évolution du jeune Krepin Diatta, qui s’est vite fait un nom dans le championnat norvégien avec 8 buts marqués en 27 matchs et est élu meilleur espoir du championnat de Norvège en 2017.

Le jeune Milieu de terrain sénégalais de 19 ans va par la suite déposer ses valises au Fc Bruges en Belgique. Il fait partie des 3 finalistes pour le titre de meilleur jeune joueur africain 2017 de la CAF et de la liste des 100 jeunes joueurs nominés pour le trophée du Golden Boy 2018.

Senego.com