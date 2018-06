Equipe nationale : Adama Mbengue envoie un message à Saliou Ciss après l’avoir remplacé

GALSEN221 – C’est une nouvelle qui a eu l’effet d’une bombe au Sénégal. Contre toute attente, Saliou Cissé a déclaré forfait pour la Coupe du monde, avant d’être remplacé par Adama Mbengue. Au moment de prononcer ses premiers mots, le latéral gauche de Caen a eu une pensée pour son partenaire en sélection à qui il vaut sa présence actuellement en Russie alors qu’il passait tranquillement ses vacances au Sénégal. Après avoir déclaré qu’il est « très content d’être ici » car « c’est un rêve qui se réalise », le nouveau numéro 2 de l’équipe nationale dirigée par Aliou Cissé a envoyé un message à Saliou Cissé dont la présence dans la liste des 23 avait été à l’origine de nombreuses critiques et de polémiques. « Je pense très fort à Saliou Ciss, on va se battre pour lui », a ainsi lâché Adama Mbengue qui devient ainsi l’homme le plus chanceux de ce début de mondial.

