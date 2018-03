Equipe nationale : Aliou Cissé apporte des éclaircissements sur le retour de Djilobodji

GALSEN221 – Papy Djilobodji avait complétement disparu des regroupements de l’équipe nationale du Sénégal. Désormais à Dijon où il bénéficie d’un temps de jeu conséquent, l’ancien Blue de Chelsea a été convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé pour les deux matches amicaux à venir face à l’Ouzbékistan (23 mars) et la Bosnie (27 mars). Pour le patron de la Tanière, Djilobodji est en mesure d’apporter un plus à l’équipe qui se prépare à disposer cet été la Coupe du monde 2018 en Russie.

« Djilobodji et moi on n’a pas parlé plus de 10 minutes au téléphone. Il sait ce que j’attends de lui. Il est sélectionnable et compétitif. Donc ce qui s’est passé c’est derrière. Nous lui souhaitons un come black », a renseigné Aliou Cissé qui a également convoqué Armand Traoré ou encore Pape Ndiaye Souaré qui, comme l’ancien Nantais, n’avaient pas connu les joies d’une sélection nationale depuis fort longtemps.

