Equipe nationale : Aliou Cissé et la fédération vont faire leur « Ndeup »

La Fédération sénégalaise de football tiendra sa réunion de Comité exécutif mercredi prochain 25 juillet, ceci pour faire une évaluation financière et sportive après la Coupe du monde où le Sénégal n’a pu franchir le premier tour.

Ce sera l’occasion pour l’équipe fédérale de faire le bilan de cette campagne qui aurait pu connaître une issue plus heureuse avec cette élimination « prématurée » des Lions qui ont obtenu une victoire (Pologne), un match nul (Japon) et une défaite (Colombie).

L’autre bilan, sportif, le plus attendu, sera sans aucun doute celui du sélectionneur avec les nombreux bruits de couloirs qui circulent. Aliou Cissé qui va, sauf surprise, diriger les Lions lors des éliminatoires de la CAN 2019, sera attendu sur ses démêlés avec certains cadres de l’équipe qui ne feront plus certainement partie de son groupe durant le reste de son parcours.

