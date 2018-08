Equipe nationale : Aliou Cissé répond aux attaques de El Hadji Diouf et de la Génération 2002

GALSEN221 – Aliou Cissé a fait face à la presse aujourd’hui, vendredi 24 août, pour la publication de la liste de joueurs convoqués pour affronter le Madagascar, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2019. L’occasion pour le sélectionneur national de répondre à ses détracteurs de la Génération 2002 dont il était le capitaine. Il s’agit entre autres d’Alassane Ndour, Amdy Faye ou encore la tête de gondole El Hadji Diouf.

« J’accepte les critiques quand elles sont constructives. Il faut qu’ils acceptent d’abord que je suis le sélectionneur national et que c’est moi qui prend les décisions. Après cela il n’y a aucun problème on peut discuter. Je parle avec certains d’entre eux et ils ont leur propre vision mais c’est moi le sélectionneur », a réagi Aliou Cissé avant d’ajouter, « surtout qu’ils ne sont même pas entraineurs, donc qu’ils me laissent faire mon travail ».