Equipe nationale : Aliou Cissé répond aux Lions de 2002 qui le critiquent

GALSEN221 – Aliou Cissé a fait l’objet de reproches quant à la fermeture de la tanière aux anciens Lions de la génération 2002. Ce à quoi il a répondu, au cours d’un entretien accordé à Record, par le fait qu’ils savent comment faire pour lui parler de manière directe.

« Il ne faut pas déconner. J’ai envie d’être gentil avec tout le monde. Et s’ils veulent me parler, ils savent tous là où j’habite et ils ont tous mon numéro de téléphone. Franchement, aujourd’hui, on doit plus se concentrer sur notre sujet que sur autre chose », a réagi le sélectionneur national.

