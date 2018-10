Les performances de Mbaye Diagne en équipe national font débat. Titularisé à deux reprises lors de la double confrontation contre le Soudan, le serial buteur de Kasimpasa (10 buts en 9 matches) n’a pas convaincu. N’empêche le coach Aliou Cissé continue de croire en ses qualités et lui réitère sa confiance.

En conférence de presse pour la publication de sa liste des joueurs convoqués pour affronter la Guinée Equatoriale, Aliou Cissé est revenu sur la performance de l’attaquant de Kasimpasa, en sélection. “Mbaye Diagne je le connais, je l’ai suivi à plusieurs reprises mais collaborateurs l’ont aussi suivi. Sa qualité première c’est qu’il est capable de marquer beaucoup de buts. Il a un bon jeu de tête et aussi un bon jeu dos au but, c’est un peu notre Giroud même s’il marque plus que Giroud (rire). Avant la coupe du monde on m’a demandé pourquoi je ne l’ai pas amené, aujourd’hui il est là et on compte beaucoup sur lui”,dit-il.