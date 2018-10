Le coach des Lions du Sénégal Aliou Cissé n’a pas la langue dans sa poche. Dans un entretien avec le quotidien Record, il n’a pas raté l’occasion pour répondre ceux qui s’émissent dans son management.

« Avant de parler de management, il faut d’abord être dans le groupe. Je ne comprends pas ceux qui parlent de mon problème de management. Qu’ils me disent si, c’est le plan tactique ou autre chose. Si c’est sur le plan humain, je dis que ça ne tiens pas la route. Les joueurs sont là, ils sont les meilleurs témoins.

Après trois ans et demi, si on avait de sérieux problèmes de management, on n’aurait pas ces résultats-là. Ça veut dire quoi le management ? Les joueurs sont heureux de revenir en équipe nationale. On a une ligne conductrice qui nous permet de travailler avec eux dans la plus grande sérénité.

Nous avons envie de les mener vers l’avant. Quand vous vous voyez les joueurs ensemble, on sent nettement qu’ils sont ravis et pressés de se retrouver en sélection, porter le maillot national afin de défendre le drapeau du pays. S’ils n’étaient pas heureux, ils n’allaient jamais répondre à l’appel », a expliqué le sélectionneur des Lions Aliou Cissé.

Leral