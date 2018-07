Equipe nationale – Avenir d’Aliou Cissé : Augustin Senghor met fin aux rumeurs

C’est le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, qui a donné l’information. Après l’élimination prématurée des Lions, le doute s’était installé quant à l’avenir du sélectionneur Aliou Cissé. Dans les Echos, il a déclaré: «J’ai toujours dit que le sort d’Aliou Cissé n’est pas lié à cette compétition. (Même si) on peut considérer, dans l’absolu, que nous n’avons pas les résultats escomptés. Et encore, parce qu’il n’est pas écrit qu’on sortirait de ce groupe.»

Les assistants de Cissé aussi seront maintenus. «Pas question de renforcer, dégage en touche Augustin Senghor. On parle toujours de renforcer un staff. Aliou et son équipe sont bien en place. On n’a pas besoin de 10 entraîneurs autour d’une équipe. Si on en arrive à penser qu’il faut renforcer Aliou, autant le changer une bonne fois pour toutes. Aliou restera et travaillera avec les hommes en qui lui et la fédération ont confiance.»

Avec Seneweb