Le Sénégal retournera à la Coupe du monde. C’est l’avis de Maurice Ndour qui l’a annoncé dans un entretien accordé au site Fiba.com visité par Senego. S’il dit ne pas sous-estimer les concurrents directs des lions, le pivot des lions est convaincu que « les chances pour qu’ils passent devant nous sont minimes ».

« Je n’ai aucun doute que nous allons nous qualifier et retourner à la coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. Il est important pour nous d’être en Chine en 2019, après avoir montré au monde ce que nous valons en 2014 en Espagne», a-t-il confié. Et cela doit passer par une amélioration du jeu des lions.

« Nous n’avons rien fait de particulier sur le plan offensif et défensif. Je crois que nous étions plus forts individuellement contre le Rwanda et le Mali. Nous avions une meilleure présence à l’intérieur. C’est ce qui fait que nous avons pu gagner ces deux matchs. Mais le talent individuel de nos joueurs ne suffit pas contre une bonne équipe comme le Nigeria, qui est l’une des meilleures d’Afrique (…) On pouvait voir la différence de niveau entre les deux équipes dans l’exécution et la cohésion. Nous devrions apprendre de nos erreurs».