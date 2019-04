Equipe nationale – Bons impayés : un “Lion” réclame ses sous à la FSF

🔴ZIK FM EN DIRECT 🔴

A l’instar du monde paysan, la Fédération sénégalaise de football a aussi ses bons impayés.

Boukhary Dramé, défenseur international sénégalais, première victime, réclame ses primes de match impayées au président Augustin Senghor.

Ce sont des primes de matches et de qualifications avec les « Lions » entre 2015 et 2017. Et vendredi dernier, il a joint la Fédération sénégalaise de football, notamment le vice-président, Abdoulaye Sow, pour se faire une idée du sort réservé à son pognon, rapporte Pressafrik relayant le journal Record.

Mais, ajoute la source, les responsables de la Fsf lui ont tout simplement demandé de s’adresser au ministre des Sports .

Pourtant, l’international, généreux de cœur, a toujours répondu à l’appel de la Tanière. Souvent blessé ou victime de la concurrence en Equipe nationale, le formé au PSG court toujours après ses primes des matches jouées avec le Sénégal.