Bouna Sarr était courtisé par la Guinée et le Sénégal. Mais, le latéral droit de l’OM a choisi de jouer avec l’équipe de France.

Dans une interview accordée à RMC Sport et exploitée par Metrodakar, Bouna Sarr a révélé qu’il avait reçu une pré-convocation de l’Equipe nationale de la France « je continue à bosser sereinement de mon côté, à tout donner pour mon club, poursuit-il. Il n’y a que de cette façon que j’aurais la chance d’être sélectionné. J’ai reçu ma première pré-sélection pour le dernier rassemblement. Ça fait toujours plaisir, c’est encourageant. Mais ce n’est pas une fin en soi. L’objectif, c’est d’être sélectionné, d’être pourquoi pas un jour dans la liste des 23. Je ne mets pas de pression particulière, ça me donne de la force pour continuer à travailler, et être performant », a déclaré le marseillais.

En effet, il a reçu une première pré-convocation pour le dernier rassemblement des Bleus pour les matches face à l’Islande (2-2) et l’Allemagne (2-1).

Il assure qu’il travaille pour être dans les 23 bleus « tout ce que j’ai à vous dire c’est que je travaille pour, pour pouvoir y prétendre et y aller un jour. Il y a de très bons joueurs à mon poste, qui sont en place, qui ont montré de belles choses pendant cette Coupe du monde. Ils ont beaucoup de mérite d’y être. A moi de faire en sorte de bousculer la hiérarchie, même si je ne suis pas le seul à ce poste qui peut y prétendre. »