Equipe nationale : Cheikh Ndoye annonce sa retraite internationale

GALSEN221 – Convoqué par Aliou Cissé pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2019 et la rencontre contre le Madagascar comptant pour la deuxième journée, Cheikh Ndoye a accordé un entretien à l’Agence de presse française. Il évoque notamment sa retraite internationale à travers celui-ci.

« Il y aura des jeunes, il faut laisser la place. Quand tu rentres par la grande porte, il faut sortir par la grande porte, et je sortirai par la grande porte », a fait savoir le milieu de terrain angevin.

Au sujet de la Coupe du monde en Russie, le natif de Rufisque dira non sans regrets : « un rêve de gamin. On a des regrets, maintenant encore, parce qu’on se voyait aller loin. On avait le groupe qu’il faut, les joueurs qu’il faut ».