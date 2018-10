L’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée hier soir au stade Léopold Sedar Senghor en vue de préparer son match du samedi contre le Soudan. Après le galop des “Lions”, le capitaine Cheikhou Kouyaté a parlé au nom de ses coéquipiers.

Selon le capitaine des « Lions » les absences de Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama et de Salif Sane seront ressenties par l’équipe mais l’objectif reste quand même la gagne : « Ils vont nous manquer parce que ceux sont des joueurs très importants pour l’équipe. Mais comme je l’ai dit tout l’heure, on va essayer de jouer pour eux. On va essayer de gagner pour eux », a-t-il indiqué.

Le milieu de Crystal Palace de poursuivre, « ce sera un match difficile mais nous n’avons pas le choix. Il faut qu’on gagne ce match si on veut aller au Cameroun. Si on ne peut pas gagner le Soudan, je pense qu’on a pas notre place à la CAN ».

Il est revenu sur son éventuel reconversion en défenseur central. Mais le natif de Khar Yalla pense qu’il peut bel et bien gérer ce poste d’autant plus qu’il l’a déjà occupé lors du match contre l’Afrique du Sud.

Sport221