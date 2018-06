Equipe nationale : Cheikhou Kouyaté réagit à sa non titularisation

Jusque-là capitaine de l’équipe, Cheikhou Kouyaté a pourtant regardé depuis le banc le début de la rencontre entre le Sénégal et la Pologne, comptant pour la première journée du groupe H de la Coupe du monde de football en Russie. Entré en jeu à quatre (4) minutes de la fin du temps réglementaire, le Lion s’est confié à nos confrères de Dhnet. Très lucide, il a préféré mettre en avant l’intérêt collectif.

« Je n’étais pas déçu d’être sur le banc. C’est l’équipe nationale du Sénégal qui compte, pas le capitaine Kouyaté. Un choix a été fait, je dois le respecter. Mais on va encore me voir à cette Coupe du Monde (rires). On savoure cette victoire, d’autant plus que le président de la République est venu nous féliciter dans le vestiaire », a commenté le milieu de West Ham dans des propos relayés par Galsen221.

