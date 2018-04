Equipe nationale : des sélections africaines pistent Aliou Cissé

GALSEN221 – Aliou Cissé, plus jeune entraîneur à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 et premier entraîneur sénégalais à réaliser cet exploit, est forcément un homme exposé et courtisé après avoir offert au Sénégal sa deuxième qualification à une phase finale de Mondial. Autant de choses qui font de l’ancien capitaine des Lions la cible de certaines sélections africaines et de clubs maghrébins. Toutefois, l’homme à la « crinière » a préféré, comme toujours, faire parler sa fibre patriotique en poursuivant l’aventure avec la bande à Sadio Mané.

« C’est juste des contacts. Aujourd’hui, je suis sous contrat. J’aime mon pays et j’ai envie de rester ici. J’ai un projet pour mon pays. S’il fallait partir pour partir, je serais parti depuis lors. Ça, c’est clair et net. Mais là, j’ai entamé un projet avec une équipe et des joueurs avec mon staff. Un projet qui doit nous mener jusqu’en 2019. Mais, pour l’instant, l’idée de partir ailleurs ne me traverse même pas l’esprit », a fait savoir Aliou Cissé dans les colonnes de Record.

