Equipe nationale : Diao Baldé Keita brise le silence sur sa mise sur le banc au Mondial

Diao Baldé Keita se veut positif. Malgré l’élimination du Sénégal au premier tour de la Coupe du monde et son temps de jeu rachitique (une titularisation, contre la Colombie), le joueur de Monaco ne nourrit aucune amertume.

«Je suis sûr qu’avec ce que nous avons montré dans cette Coupe du monde, nous méritons le respect de toutes les équipes du monde, exulte le joueur formé au Fc Barcelone, repris par L’AS. On s’est fait sortir sur des cartons. Donc, on peut dire que c’’est par manque de chance.»

Au plan personnel, il juge positive sa seule apparition au Mondial, contre la Colombie : «Je pense que j’ai fait un bon match. J’étais présent sur le travail défensif. Sur le plan offensif, j’ai réussi à me créer quelques occasions et délivrer quelques passes. Je vais continuer à travailler pour progresser et pouvoir répondre aux attentes de l’entraineur.»

Cependant Keïta Diao Baldé admet n’avoir pas apprécié d’être resté sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matches des Lions en Coupe du monde. «Je pense que tous les joueurs sont comme ça, signale-t-il. Nous avons tous envie de jouer le maximum de match pour apporter un plus à l’équipe. Maintenant, je reconnais que j’étais un peu frustré d’être sur le banc.»

Il ajoute : «Je suis un joueur qui aime toujours être sur le terrain. Mais je ne peux que me plier à la décision du coach. J’essaye toujours d’être prêt pour apporter quelque chose, à chaque fois que le coach fait appel à moi.»

Arrivé à Monaco l’été dernier, l’attaquant des Lions compte rester sur le Rocher. Malgré les convoitises. Il jure : «Je suis très content à Monaco. J’espère continuer l’aventure avec Monaco. Je me sens très bien là-bas. Donc pourquoi changer de club ? J’ai envie de faire quelque chose ici, donc je vais y évoluer la saison prochaine.»

