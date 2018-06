Equipe nationale : Diomansy Kamara réagit et envoie un message aux « Lions »

Diomansy Kamara prend la défense des lions du Sénégal qui ont fait match nul hier dimanche contre le Japon (2-2). Pour l’ancien attaquant des lions qui ne veut pas s’attarder sur les choix tactiques du coach ou sur la prestation des joueurs contestés par beaucoup de sénégalais, les comptes doivent être fait à la fin du mondial. « Le Sénégal a besoin aujourd’hui de sérénité et de préparer sa finale dans une atmosphère tranquille. On va donc taire toutes polémiques pour tirer ensemble dans le même sens . Très souvent notre pire ennemi sur le continent ce ne sont pas les autres mais nous mêmes », a-t-il écrit sur son mur Facebook visité par Senego.

Revenant sur le dernier match de poule des Lions, le consultant de Canal + estime que la « Colombie est un client, cela va être une opposition de style magnifique. On demande juste a nos joueurs un peu plus de « diom ». Cela doit être une question de vie ou de mort soit on passe soit on rentre à la maison!! Il va falloir tout donner jusqu’à la dernière minute. On veut quelques soit le onze sur le terrain qu’il finisse sans plus aucune énergie pour ne pas avoir de regret à la fin ».

Senego