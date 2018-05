Equipe nationale : Ferdinand Coly se prononce sur les critiques visant Aliou Cissé

GALSEN221 – Depuis la publication de la liste des 23 Lions convoqués pour disputer le Mondial, Aliou Cissé est la cible de très nombreuses critiques. Interpellé lors de son passage à l’Institut Diambars où se regroupent l’équipe nationale avant de prendre les airs pour poursuivre la préparation, Ferdinand Coly a livré son point de vue sur la question.

Pour l’ancien international sénégalais et défenseur de Parme : « le coach connait mieux le groupe que quiconque. Nous pouvons voir le groupe depuis l’extérieur. Je pense que le coach et le staff sont assez conscients de ce qu’ils font. Et nous devons leur faire confiance. Nous espérons qu’ils feront le maximum pour aller le plus loin possible dans la compétition ».

