Récemment convoqué en équipe national (Réserviste), Ibrahima Niane dévoile ses ambitions avec les lions. L’ancien buteur de Génération foot, interviewé par Afrik Foot, confie qu’il est prêt à intégrer la Tanière.

Dans cet entretien réalisé avant la publication de la liste contre le Soudan dans laquelle il a été retenu en tant que réserviste, le sociétaire de Metz révèle qu’il pense un jour jouer pour la sélection A des lions. « Comme j’ai l’habitude de le dire, tous les joueurs veulent jouer pour leur pays, même les joueurs amateurs, ils pensent un jour jouer pour leur pays, faire quelque chose pour leur pays et moi aussi évidemment je pense à ça tout le temps et je suis prêt, si je suis appelé, à défendre les couleurs de mon pays », a-t-il indiqué à Afrik Foot visité par Senego,.

Revenant sur le parcours des lions lors du Mondial 2018, Niane qui évoluait avec les U20 fait savoir que tous « les Sénégalais ont été déçus, même les joueurs. Ils savaient très bien qu’ils étaient capables de faire mieux, mais le football c’est comme ça, tu fais quelque chose et puis… Comme on dit, l’homme propose et Dieu dispose. Mais en tant que Sénégalais, on est vraiment fiers d’eux, parce qu’ils sont en train de faire quelque chose d’extraordinaire, que ce soit en équipe nationale ou en club. Ligue des champions ou pas, on les suit de près à chaque fois qu’ils jouent. Moi, je suis tous les matchs où il y a un Sénégalais qui joue ».

Auteur de 4 buts en 7 matchs, le Sénégalais Ibrahima Niane réalise un début de saison remarqué avec le FC Metz, leader de Ligue 2.