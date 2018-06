Equipe nationale : Kalidou Koulibaly parle de sa relation particulière avec Khadim Ndiaye

GALSEN221 – Khadim Ndiaye et Kalidou Koulibaly se sont côtoyés grâce à l’équipe nationale du Sénégal et, depuis, ils ont appris à se connaître et à s’apprécier mutuellement. Mieux, les deux hommes sont très proches comme l’a révélé le défenseur de Naples.

« Je le kiffe. Je l’ai souvent au téléphone, au moins une fois par semaine. C’est le meilleur, toujours des anecdotes, toujours des histoires à raconter », révèle le napolitain, assailli de questions par le journaliste de Sofoot, Christophe Gleizes. Mais, il n’a éludé aucun sujet. « Khadim, le grand Khadim. Khadim, le fou on l’appelle », raconte Kalidou Koulibaly.

Il ajoute : « Mais c’est quelqu’un de très intelligent et de très important pour la sélection. C’est l’un des plus anciens, il est dans le groupe depuis 2010. En sélection, il vient souvent dans ma chambre pour embêter Lamine Gassama. Je me souviens d’une fois où on a passé trois heures dans un couloir, il m’a raconté les Lions, le passé de la sélection, les joueurs qu’il a connus. Il m’a fait comprendre ce qu’était le football sénégalais et la Ligue des champions africaine. Khadim Ndiaye m’a très bien accueilli ».

