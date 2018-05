Equipe nationale – Kara Mbodji : le retour du « Général » après plusieurs mois d’absence

Kara Mbodj a signé son grand retour avec Anderlecht ce dimanche après plusieurs mois d’absence à cause d’une blessure au genou. Le défenseur n’a pas pu aider son équipe à gagner, mais il est de retour et c’est le plus important.

Kara était évidemment très heureux de retrouver les terrains de football. « C’était l’objectif numéro 1. Je ne pensais pas que j’allais revenir avant la fin de la saison. J’ai été absent pendant cinq mois, j’ai été opéré deux fois, j’ai eu du retard. J’ai dû bosser très dur, jusqu’à trois fois par jour, pour revenir. Je voudrais remercier le club parce qu’il a été là pendant tout ce temps. Il m’a mis dans des bonnes conditions de travail. Toutes les décisions que j’ai prises sur les opérations, on l’a fait ensemble avec le club. »

Le Sénégalais revient ensuite sur la raison de sa deuxième opération. « Ça n’allait pas après la première opération donc j’en ai fait une deuxième, ce que beaucoup de gens ignoraient. Deux opérations en trois mois, ce n’est pas facile. Mais le club a été là, le peuple sénégalais, les supporters, ils m’ont tous encouragé. J’ai continué à travailler. J’ai été à Anvers pendant un mois où je m’entraînais deux fois par jour. Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait faire pour revenir.

Et malgré ces mois de galère, il a été retenu pour disputer la Coupe du Monde avec le Sénégal. « J’ai toujours été en contact avec le sélectionneur. Avant l’opération et après. Il savait que si je ne pouvais pas, je n’allais pas forcer. Tant mieux pour moi, je suis revenu » a-t-il conclu avec le sourire.

