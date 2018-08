Equipe nationale : Keita Baldé à l’Inter, ça brûle

Keita Baldé sera le prochain Nerazzurro de ce mercato estival: Selon la Gazzetta dello Sport, les deux clubs sont tombés d’accord et l’officialisation devrait très prochainement tomber.

“L’ Inter a choisi de faire usage de sa dernière place d’extra-communautaire pour recruter le sénégalais né en 1995. L’As Monaco n’est pas opposé à une vente, après une saison ou le joueur et le club ne se sont pas mutuellement convaincus. L’année dernière, pourtant les monégasques ont déboursé plus de 30M€. Mais ces derniers n’ont pas besoin de lever des fond, eu égard au fait qu’ils ont réalisés des ventes record estimées à 260M€, rien que sur le dernier mercato estival. Toutefois, Monaco veut revendre Keita quasiment au même prix pour ne pas réaliser une moins-value. De plus, le joueur n’ayant que 23 ans, pourrait encore voir son potentiel se révéler.”

“L’Inter est prête à formuler sa traditionnelle proposition: le Prêt onéreux avec le droit de rachat. Monaco n’est pas contre et il ne reste plus qu’à définir uniquement la somme à débourser immédiatement et celle qui sera reportée pour la saison prochaine. Pour l’Inter, il s’agira de bien calculer le coup pour éviter de s’emmêler davantage dans ses comptes vis-à-vis du Fair-Plays-Financier.”

“A la base, l’Inter souhaitait proposer une solution de rechange, Gardini et Ausilio ont proposé quelques joueurs pour faire diminuer le prix, mais aucun d’entre eux, pour des raisons différentes, n’ont pas acceptés le deal. Les joueurs visés étaient: Candreva , Karamoh , Dalbert et Joao Mario.”

Au niveau salarial, Keita touchera 3,8M€/ans pour un contrat d’une durée de 5 ans. Plus qu’une question économique, pour Baldé, le plus important est de parvenir à retrouver la confiance qu’il a perdu, lors de son aventure monégasque auprès de Jardim.

Internazionale