Equipe nationale : Khadim Ndiaye répond à ses détracteurs

GALSEN221 – Khadim Ndiaye est fortement critiqué depuis sa bourde commise sur le deuxième but du Japon, dimanche dernier, lors de la deuxième sortie des « Lions » à la Coupe du monde en Russie. Si le but en question a permis aux japonais de revenir à la marque et d’arracher le point du nul, les « Lions » ont laissé échapper une belle occasion de faire un pas de géant vers les huitièmes de finale de la compétition.

Pointé du doigt donc, le portier de l’équipe nationale a apporté une réponse à ses détracteurs via sa page Instagram avec une photo de lui à genou accompagné de la légende : « toujours se relever ».

Une manière de montrer qu’il n’est pas abattu et qu’il compte bien se ressaisir lors des rencontres à venir. Ça tombe bien, le Sénégal jouera son avenir au Mondial demain, jeudi, face à la Colombie.

