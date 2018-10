Blessé et indisponible pour le reste de l’année 2018, Moussa Konaté ne disputera pas le match des Lions du Sénégal contre la Guinée Equatoriale du 17 novembre à Malabo.

L’attaquant d’Amiens, trop affecté, a quand-même tenu à remercier tous les amis et fans qui le soutiennent à travers son compte twitter, via le message ci-dessous.