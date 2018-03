Equipe nationale : le onze probable du Sénégal face à la Bosnie

GALSEN221 – Le Sénégal affronte ce mardi à 18 heures GMT la Bosnie au Havre, en France. Après un match nul décevant vendredi dernier face à l’Ouzbékistan, les hommes d’Aliou Cissé vont tenter de reprendre leur match en avant. Une mission qui ne sera pas de tout repos face à une équipe bien plus solide et dangereuse que les Ouzbeks. Afin de remporter cette rencontre amicale qui entre dans le cadre de la préparation des Lions pour le Mondial 2018 qui arrive à grand pas et qui se jouera cet été en Russie, le Sénégal alignera une équipe assez proche de celle que nous avons eu l’habitude de voir sur la pelouse ces derniers mois. Voici le onze probable que devrait aligner le sélectionneur national qui devrait également reconduire le 5-3-2 expérimenté lors de la précédente rencontre.

Onze probable des Lions : Abdoulaye Diallo – Kalidou Koulibaly – Papy Djilobodji – Salif Sané – Armand Traoré – Youssouf Sabaly – Pape Alioune Ndiaye – Henry Saivet – Sadio Mané – Mame Biram Diouf – Moussa Sow

Galsen221.com