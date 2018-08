Equipe nationale : les détails du contrat de Keita Baldé à l’Inter Milan

GALSEN221 – Keita Baldé a quitté l’AS Monaco pour rejoindre l’Inter Milan en Série A italienne. Un championnat qu’il avait quitté il y a exactement un an. Auteur d’une saison mitigée en Principauté, l’international sénégalais va tenter de se relancer et de reprendre sa marche en avant. Pour ce qui est des détails de son transfert à l’Inter, le « Lion » est prêté pour une durée d’une saison contre la somme de 5 millions d’euros. Si l’autre club de Milan souhaite recruter définitivement le joueur formé au FC Barcelone, il devra dans ce cas débourser pas moins de 34 millions d’euros. Plus donc que les 25 millions d’euros qui ont été déboursés par Monaco lors du précédent mercato estival. Une nouvelle fois, il semble que l’ASM arrive à tirer son épingle du jeu.